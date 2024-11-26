ТАСС: министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит 8–10 декабря Москву и Калининград

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх посетит Россию 8–10 декабря, передает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах в Нью-Дели.

По информации агентства, Сингх отправится в Москву, а также в Калининград, где примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате проекта 11356 и передаче его в состав ВМС Индии.

Отмечается, что в столице у индийского министра обороны запланирована встреча с российским коллегой Андреем Белоусовым.

Ранее сообщалось, что "Ростех" собирается запустить в Индии производство порохов для высочайшей локализации выпуска танковых снарядов "Манго".

Еще в марте 2014 года "Рособоронэкспорт" заключил контракт с Минобороны Индии на организацию производства 125-миллиметровых выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом "Манго" для танковой пушки Д-81. На основании этой лицензии индийские предприятия с 2018 года производят и собирают боеприпасы.