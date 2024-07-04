"Ростех" намерен запустить в Индии производство порохов для танковых снарядов

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"Ростех" собирается запустить в Индии производство порохов для высочайшей локализации выпуска танковых снарядов "Манго", сообщил гендиректор российской госкорпорации Сергей Чемезов, которого цитирует ТАСС.

Он напомнил, что еще в марте 2014 года "Рособоронэкспорт" заключил контракт с Минобороны Индии на организацию производства 125-миллиметровых выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом "Манго" для танковой пушки Д-81. На основании этой лицензии индийские предприятия с 2018 года производят и собирают боеприпасы.

Выстрелы 3ВБМ17 "Манго" включают оперенный бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42, который поражает современные танки, оснащенные комбинированной защитой.

По словам Чемезова, у "Ростеха" имеется значительный опыт индустриального партнерства с дружественными странами. Многие проекты включают трансфер технологий и обмен компетенциями. Такое партнерство дает возможность стране-импортеру развить собственное производство, подчеркнул он.

"Работа "Рособоронэкспорта" в Индии – яркий пример всеобъемлющего индустриального партнерства, в рамках которого освоены совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран", – заключил гендиректор "Ростеха".

Ранее сообщалось, что "Ростех" разрабатывает новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3. Перспективная боевая машина на гусеничной базе получит новую пусковую установку, которая позволит увеличить дальность стрельбы и применять новые боеприпасы. Первая опытная машина уже создана.

