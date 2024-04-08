"Ростех" разрабатывает новую огнеметную систему ТОС-3 с повышенной дальностью стрельбы

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

"Ростех" разрабатывает новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

"Все знают тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО. Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3", – приводит его слова ТАСС.

Оздоев рассказал, что перспективная боевая машина на гусеничной базе получит новую пусковую установку, которая позволит увеличить дальность стрельбы и применять новые боеприпасы. По его словам, первая опытная машина уже создана.

Ранее сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РЗБЗ) группировки "Центр" уничтожил скопление украинских сил на одном из укрепленных районов в зоне проведения СВО.

"Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. У нее повышенная мобильность, увеличенная дальность и точность используемых боеприпасов, а также усиленная огневая мощь.