Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За все время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 17,4 тысячи военнослужащих и 130 танков, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Также российские военные уничтожили 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевые бронированные машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS.

Ликвидированы 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, 8 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек в результате неудачной попытки прорваться через границу России в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Комментируя ситуацию в Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские военные восстановят контроль над всеми районами региона. По его словам, в этом нет никаких сомнений.