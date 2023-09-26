26 сентября, 12:18Политика
Украина признала уничтожение Россией предприятия по производству ракет ВСУ
Фото: 123RF/ruslanlytvyn
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил попадание ВС РФ по предприятию по производству ракет ВСУ. Об этом он заявил в интервью испанской газете ABC.
"Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", – сказал Данилов.
Ранее Минобороны РФ отчиталось о нанесении 12 ударов по военным объектам Украины за прошлую неделю. ВС РФ поразили в том числе ремонтные объекты, склады, объекты нефтепереработки, центры подготовки диверсантов.
Между тем накануне стало известно, что российские войска крылатыми ракетами и беспилотниками ударили по пунктам дислокации и подготовки иностранных наемников и диверсантов ВСУ.
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