Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие группировки "Юг" отразили девять атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили.

Потери украинской армии при этом составили более 230 солдат, один танк, три БМП, а также 12 автомобилей и склад боеприпасов.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы противник утратил две САУ "Краб" польского производства, гаубицу Panzerhaubitze 2000 немецкого производства и орудие Д-30, добавил Минесашвили.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия крылатыми ракетами и беспилотниками осуществила групповой удар по участкам, где находились иностранные наемники. Вместе с этим ВС России ударили по пунктам подготовки украинских диверсантов.

До этого в военном ведомстве рассказали, что ВСУ потерпели огневое поражение на донецком направлении. В свою очередь, российская армия улучшила свое тактическое положение благодаря решительным контратакующим действиям.

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