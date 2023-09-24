Беспилотники РФ уничтожили два шведских танка ВСУ Strv 122 – СМИ

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Российские беспилотники с взрывными устройствами уничтожили два из 10 шведских танков Strv 122 на востоке Украины. Об этом информирует Forbes.

Речь идет о модификации немецкого Leopard 2A5. Такая техника считается сейчас лучшим танком Вооруженных сил Украины.

"Начиненные взрывчаткой российские дроны повредили два редких танка Strv 122, принадлежащих 21-й механизированной бригаде украинской армии, в 10 милях (16,09 километра. – Прим. ред.) к западу от Сватово в Донбассе на востоке Украины", – говорится в сообщении.

В материале указывается, что зимой Швеция передала украинской стороне 10 своих танков. Strv 122 представляет собой шведскую модернизацию немецкого Leopard 2A5.

Сутками ранее стало известно, что российские силы уничтожили на запорожском направлении немецкий танк Leopard, экипаж которого полностью состоял из бойцов Бундесвера. Командир разведгруппы рассказал, что после атаки они выдвинулись к технике и обнаружили тяжело раненого механика-водителя, который начал просить на немецком языке, чтобы в него не стреляли.