Саммит G20 по Афганистану пройдет 28 сентября – МИД

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Стало известно, когда пройдет саммит G20 по Афганистану. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"28 сентября, насколько я помню, где-то так", – заявил Вершинин в беседе с ТАСС.

При этом дипломат не ответил на вопрос о том, кто именно будет представлять Россию на саммите.

"Это еще все в процессе, они должны прислать приглашение", – объяснил Вершинин.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.