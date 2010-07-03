Зеленский пересказал свой разговор с Лавровым в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он сообщил, что российский министр иностранных дел подошел к нему, когда они оба стояли в очереди, передает портал "112 Украина.

По словам Зеленского, дипломат сказал, что хочет познакомиться и надеется на прекращение внутриукраинского конфликта в Донбассе.

На это президент ответил, что также хочет прекратить войну и остановить кровопролитие в своей стране, передает RT.

Ранее Лавров заявил, что с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями.

Встреча состоялась в ходе приема в честь глав государств – участников 74-й сессии Генассамблеи ООН, организованного президентом США Дональдом Трампом.