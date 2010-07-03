Краткий контакт Лаврова и Зеленского состоялся в Нью-Йорке

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Краткий контакт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся в Нью-Йорке.

Как сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник, "они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений".

По его словам, встреча состоялась в ходе приема в честь глав государств – участников 74-й сессии Генассамблеи ООН, организованного президентом США Дональдом Трампом.

24 сентября стало известно, что десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы для участия в ежегодной сессии Генассамблеи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США носит "возмутительный пример неуважения" и невыполнения обязательств.