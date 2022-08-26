В Мосгоризбиркоме соединили ключ расшифровывания результатов тестирования ДЭГ

Фото: Вестник Московской городской избирательной комиссии

Перед муниципальными выборами в Москве прошла процедура сборки ключа расшифровывания результатов тестирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщает Агентство "Москва".

Руководитель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова рассказала, как прошло тестовое голосование.

"В целом могу сказать, что обе системы – и дистанционное электронное голосование, и электронный реестр избирателей – показали свою работоспособность и применяться на предстоящих выборах будут", – сообщила она.

Отмечается, что все меры хранения были соблюдены: ноутбук, на котором до этого провели разделение ключа, был помещен в опломбированном кейс, а USB-накопители с частями ключа расшифровывания находились в опечатываемых пакетах.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал, что тестовое голосование перед выборами в Москве прошло успешно.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.