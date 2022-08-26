МИД РФ счел неприемлемыми заявления президента Латвии об изоляции русских жителей страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Призывы президента Латвии Эгилса Левитса об изоляции граждан русского общества, которые нелояльны к стране, нарушают морально-этические и гуманитарные нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Заявление было сделано президентом Латвии в эфире радиостанции.

"Подобного рода высказывания президента страны – члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы", – сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова уточнила, что представители правозащитных структур должны провести анализ заявлений Левитса и дать им соответствующую оценку.

Она также добавила, что запрет властей Латвии на использование русского языка на рабочем месте – дискриминация, сообщает ТАСС. Ограничения являются языковым геноцидом и унижением национальных меньшинств, которые стали частью государственной политики Латвии, сообщила Захарова, комментируя законопроект Минюста страны.

"Подобные абсурдные, дискриминационные инициативы, затрагивающие интересы почти половины населения Латвии и идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой", – заявила она.

Известно, что негражданами Латвии, которые проживают на ее территории, являются около 220 000 человек при общем населении страны в 2 000 000. Люди без гражданства имеют ряд ограничений, связанных с устройством на работу, участием в выборах и референдумах. Получить гражданство Латвии можно, сдав тестирование по латышскому языку и истории страны.

До этого в Латвии приступили к демонтажу памятника освободителям, который располагался в Риге. Экскаватор демонтировал ступени мемориала, а близлежащую территорию огородили для проведения работ.

Захарова, в свою очередь, предупредила Латвию, что из-за сноса исторических мемориалов в обществе страны может образоваться раскол. По ее словам, в Латвии хотят вычеркнуть историческую память. При этом учебники и документы уже были переписаны, а общественное мнение у молодого поколения взято под контроль.

