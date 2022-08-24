В МИД РФ назвали неприемлемым уничтожение памятника освободителям Риги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МИД России назвали неприемлемым уничтожение памятника освободителям Риги для цивилизованной страны. Заявление официального представителя министерства Марии Захаровой появилось на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что латвийские власти "в угаре русофобии" продолжают курс на последовательное уничтожение священной памяти о павших в борьбе воинах. Захарова подчеркнула, что подобные действия осуществляются вопреки международным обязательствам латвийского государства и протестам со стороны собственных граждан.

"В Риге должны отдавать себе отчет в том, что кощунственная затея по сносу монумента не способна уничтожить память о героическом подвиге советских воинов-освободителей и лишь ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений", – резюмировала она.

Парламент Латвии 16 июня принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории республики. В соответствии с документом, сносу не подлежат лишь те памятники советским воинам, которые находятся непосредственно на местах захоронений погибших солдат.

23 августа в рижском парке Победы приступили к демонтажу памятника освободителям Риги. Территорию памятника огородили, натянув между деревьями ленты и разместив заборы. Также отмечалось, что у памятника дежурят сотрудники государственной и Рижской муниципальной полиции.