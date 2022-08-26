Обвинения США в адрес РФ в военных преступлениях – "очередная фальшивка" – посольство

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Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в военных преступлениях являются не чем иным, как "очередной фальшивкой", направленной на дискредитацию специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявляется в телеграм-канале посольства РФ в США.

В диппредставительстве добавили, что Россия привержена соблюдению норм международного гуманитарного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал абсурдом попытки американских властей возложить ответственность за мировой продовольственный кризис на Россию. Дипломат подчеркнул, что дефицит аграрной продукции связан с последствиями пандемии, перебоями в цепочках поставок, в том числе из-за антироссийских санкций, инфляцией, изменением климата.

США и другие страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

