Байден в сентябре примет участие в ГА ООН – Белый дом

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Президент США Джо Байден примет участие в Генассамблее ООН 19 и 20 сентября в Нью-Йорке, сообщил Белый дом.

"18 сентября президент отправится в Нью-Йорк, где 19 и 20 сентября он примет участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН", – передает РИА Новости заявление Белого дома.

Ранее сообщалось, что посольство России в США потребовало выдать визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и всем членам российской делегации с целью визита на Генассамблею ООН. Посол России в США Анатолий Антонов добавил, что диппредставительство и дальше будет отстаивать право беспрепятственного въезда представителей России, которые примут участие в Генассамблее ООН.

77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке 20 сентября. В настоящий момент российская делегация еще не получила визы для участия в мероприятии.

В июле посол России в Китае Андрей Денисов заявил о необходимости расширения состава Совбеза ООН. По словам дипломата, в него должны быть включены страны Азии, Африки и Латинской Америки.