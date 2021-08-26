Посол РФ предостерег Великобританию от повторения инцидента в Черном море

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Посол России в Великобритании Андрей Келин выразил мнение, что в следующий раз британскому военному кораблю будет сложнее войти в российские территориальные воды. Об этом дипломат заявил в интервью программе Hard Talk корпорации BBC.

"Мы не говорили, что мы откроем огонь, как об этом, возможно, заявили некоторые парламентарии, но в следующий раз это будет значительно сложнее для них", – объяснил Келин.

Он также рассказал, что случай с Defender был не первым, когда британский военный корабль заходил в территориальные воды РФ.

Посол отметил, что судно вторглось без предупреждения и не соблюдало российское законодательство. Этот случай нельзя назвать невинным проходом корабля, заверил Келин.

"Это была демонстрация того, что они якобы находились в водах Украины", – сказал дипломат.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь, поскольку оно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подтвердил, что в регионе готовы жестко реагировать на повторные провокации подобного характера. Он также отметил, что Лондон обязан принять демократический выбор крымчан.