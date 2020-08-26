Путин и Конте договорились активизировать сотрудничество в работе над вакцинами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорились активизировать сотрудничество в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Как уточнили в Кремле, речь идет и о работе над вакцинами для профилактики заболевания. Уточняется, что инициатором беседы выступила итальянская сторона.

"При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания", – говорится в сообщении.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.