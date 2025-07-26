Глава МИД Сийярто: Венгрия надеется, что решение по Украине будет найдено за 50 дней

26 июля, 08:40Политика
Фото: depositphotos/Baloncici
Венгрия надеется, что решение конфликта по Украине будет найдено в течение 50 дней. Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно. Мы надеемся, что решение будет найдено в течение этих 50 или 45 дней", – сказал он.
В середине июля американский президент Дональд Трамп объявил, что если через 50 дней не будет достигнута сделка относительно украинского конфликта, то США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров.
Однако, по мнению СМИ, данный ультиматум дает РФ стратегическое преимущество, так как Россия сможет укрепить позиции на поле боя и сблизиться с Китаем и КНДР.
Кроме того, в Госдепе США заявили, что не станут строго придерживаться срока в 50 дней. Вашингтон рассматривает сентябрь как ориентир для введения ограничений.
Лавров прокомментировал заявление Трампа о 50-дневном ультиматуме