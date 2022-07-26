В ЛНР сообщили о взятии под контроль населенного пункта Новолуганское

Фото: телеграм-канал "Народная милиция ЛНР"

Военнослужащие Луганской и Донецкой народной республик, а также силы России взяли под контроль населенный пункт Новолуганское. Об этом рассказал министр внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт", – сказал Киселев.

Он поведал, что осталось 2–3 для из Новолуганского до Мироновского и Углегорки, чтобы подразделения соединились и выровняли линию соприкосновения с противником.

Ранее сообщалось, что Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль российской частной военной компании "Вагнера". По его словам, штурмовые отряды заняли всю территорию объекта утром вторника, 26 июля. Углегорская ТЭС является одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

