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Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль российской частной военной компании "Вагнера". Об этом в своем телеграм-канале написал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, штурмовые отряды заняли всю территорию объекта утром вторника, 26 июля.

"С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения", – написал Киселев.

Углегорская ТЭС является одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла режим Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции.

Она напомнила, что в последнее время украинские власти нагнетают обстановку, распространяя информацию о якобы негативном влиянии присутствующих на Запорожской АЭС представителей России на безопасность станции.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

