Дебаты кандидатов на пост премьера Британии прервались на словах про РФ – СМИ

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Дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании неожиданно прервались на вопросе про Россию. Прямая трансляция прений главы МИД страны Лиз Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака велась каналом TalkTV.

Инцидент произошел во время ответа министра иностранных дел. Она говорила, что в случае, если Владимир Путин добьется успеха на Украине, то на этом он не остановится. Однако после слов "он бросит вызов свободе и демократии" раздался похожий на падение грохот. Трасс произнесла "О боже мой", после чего трансляция прервалась.

Прямой эфир сменился заставкой с предупреждением о технических сложностях.

Позже телеканал назвал причиной срыва эфира потерю сознания ведущей TalkTV Кейт Маккэн.

"Хотя она чувствует себя отлично, врачи не рекомендуют продолжать дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям", – отмечается в заявлении телеканала.

Ранее газета The Sunday Telegraph сообщила, что Трасс намерена одержать победу на выборах за счет антироссийской риторики. По словам собеседников издания, Трасс планирует обвинить своего соперника в гонке за премьерское кресло – экс-министра финансов страны Риши Сунака – в мягкости по отношению к России и Китаю.

20 июля стало известно, что Трасс и Сунак вышли в финал борьбы за пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Сунак набрал 137 голосов, а Трасс, в свою очередь, получила 111 голосов.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас.

