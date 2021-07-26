Россия отвергла обвинения в причастности к группам "антипрививочников"

Фото: ТАСС/Пресс-служба посольства России во Франции
Посольство РФ во Франции прокомментировало высказывание лидера парламентской фракции партии "Вперед, республика" Кристофа Кастанера о том, что Россия имеет отношение к группам противников вакцинации в Сети. Об этом сообщает РИА Новости.
"С удивлением и возмущением восприняли заявление Кристофа Кастанера о том, что за группами "антипрививочников" в соцсетях могут стоять "Россия или другие страны". Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса", – заявили в посольстве.
Дипломаты отметили, что Россия не приемлет нежелание Франции признавать эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Ранее во Франции более 160 тысяч человек вышли на акции протеста против введения санитарных пропусков. По официальным данным, в Париже на улицы вышло 11 тысяч протестующих.
Организованная желтыми жилетами манифестация в Париже сопровождалась массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами.
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