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26 июня, 16:33

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Депутат Рады Железняк: Украина хочет прекратить выплаты по кредиту Китая

Украина хочет приостановить платежи по кредиту Китаю

Фото: 123RF/alekstaurus

Украина планирует приостановить платежи по кредиту Китаю, реструктуризировав долг. Об этом сообщается в проекте изменений в государственный бюджет страны 2025 года, который был опубликован депутатом Верховной рады Ярославом Железняком.

"Кабинет министров попросит Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год", – цитирует документ ТАСС.

Речь идет о задолженности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая в 2012 году взяла у Экспортно-импортного банка Китая кредит на 1,5 миллиарда долларов в целях закупки зерна на экспорт по торговым соглашениям с КНР. Однако из-за финансовой несостоятельности компании долг лег на государство.

Украинское правительство надеется провести переговоры с китайским банком, чтобы получить новые условия для возврата долга.

Ранее Минфин страны отказался платить держателям госдолга причитающиеся им суммы, не считая это основанием для дефолта. В ведомстве сослались на действующий мораторий, введенный в августе 2024 года, который приостанавливает платежи до завершения реструктуризации финансовых инструментов.

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