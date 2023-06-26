Эксперт рассказал, как могут поступить с мятежниками из ЧВК

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Попытавшимся организовать вооруженный мятеж против военного руководства РФ может грозить разоружение, считает замруководителя Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Первое, что может быть, – это разоружение. И в связи с амнистией они могут вернуться к обычной жизни, но под надзором. Вариант второй – они могут быть отправлены на выполнение задач за пределы России", – предположил он.

Эксперт отметил, что существует и третий сценарий, при котором группировки бойцов могут расформировать, после чего некоторых отправят на службу в Вооруженные силы России.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он уйдет в Белоруссию.



Уголовное дело в отношении Пригожина не было прекращено – СМИ