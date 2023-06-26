Западная техника не спасла ВСУ от поражений из-за эффективности российского оружия – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военная техника, которая была отправлена на Украину западными странами, не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности российского оружия. Таким мнением поделился обозреватель издания The Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен.

В частности, он заявил, что у российской армии больше военно-воздушных сил, самолеты которых технологически превосходят украинские. Кроме того, РФ может применять большое количество беспилотников как для разведки, так и для прямых действий против армии Украины.

О’Брайен добавил, что у Вооруженных сил России множество артиллерийских и ракетных установок, а также эффективных противотанковых комплексов.

Украинским войскам предоставили современную западную технику, но тем не менее танки Leopard и боевые машины Bradley оказались уничтожены, подчеркнул обозреватель.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления, которое проводят Вооруженные силы Украины, были преувеличены, так как есть разные обстоятельства и препятствия.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал западные государства, подчеркнув, что время, потраченное на уговоры передать необходимое украинской стороне вооружение, Москва использовала для организации обороны.

Эксперты заявили, что на запорожском направлении ВСУ хватит боеприпасов на три месяца