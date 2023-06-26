В Белоруссии заявили о подготовке Западом террористов для вторжения в республику

Фото: depositphotos/zabelin

В Белоруссии располагают сведениями о подготовке за границей террористов для вооруженного вторжения на территорию страны. С таким заявлением выступил замглавы следственного управления КГБ республики Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".

Вместе с тем Бычек отметил, что страна готова к подобным вызовам, в Белоруссии имеются необходимые возможности для своевременной нейтрализации угрозы.

Он уточнил, что подготовка террористов проходит на базе спецподразделений и вооруженных формирований. К примеру, в Польше – это "Гром", в Литве – Союз стрелков страны, на Украине – СБУ и подразделения военной разведки.

После этого, по словам представителя КГБ, боевики проходят обкатку на поле боя на юго-востоке Украины, где они становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию.

Бычек подчеркнул, что в республике обладают информацией о личности сотрудников спецслужб, которые осуществляют подготовку террористов, а также о фондах, спонсирующих их деятельность.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российской стороне неизвестно о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии, однако Москва и Минск исполнены решимости противостоять попыткам дестабилизации в двух странах.