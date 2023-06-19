В Раде зарегистрировали постановление о признании Белоруссии страной-агрессором

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Депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского парламентария Ярослава Юрчишина.

Из пояснительной записки к документу следует, что украинские парламентарии также планируют обратиться с инициативой к различным международным организациям, в числе которых ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, НАТО, ОБСЕ.

Кроме того, украинскому правительству необходимо проработать вопрос о расторжении дипотношений с Белоруссией, а международным партнерам Киева – усилить давление на Минск в том числе путем введения санкций.

Парламентарии высказались и за привлечение к ответственности белорусских должностных лиц, взыскание репараций и возмещение якобы нанесенного Украине ущерба.

Ранее в МИД РФ указали на размещение Киевом воинского контингента вдоль границы с Белоруссией. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что с октября 2022 года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск.

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