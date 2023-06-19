В МИД РФ указали на размещение Киевом воинского контингента вдоль границы с Белоруссией

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Украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией и пытается прощупать обороноспособность Союзного государства. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы", – приводит его слова ТАСС.

По его словам, украинские силы периодически пытаются прощупать "теми или иными способами" обороноспособность Союзного государства.

Полищук сообщил, что с октября 2022 года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск. По его словам, их присутствие является фактором сдерживания от вторжения на территорию Союзного государства, а также минимизирует риски проникновения диверсионно-разведывательных групп.

Он отметил, что Москва исходит из того, что имеющихся российских и белорусских средств в регионе достаточно, чтобы дать отпор агрессии со стороны Украины или прилегающих стран НАТО.

"Надеемся, что киевскому режиму и их западным кураторам хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьезными", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что белорусские пограничники сбили украинский ударный беспилотник в Гомельской области. Инцидент произошел в конце мая.

До этого белорусские пограничники 8 февраля перехватили украинский разведывательный дрон в Брестской области. Беспилотник был посажен с применением радиоэлектронного ружья вблизи государственной границы в Столинском районе.



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