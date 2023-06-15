10:06Происшествия
Белорусские пограничники сбили украинский ударный беспилотник в Гомельской области
Фото: 123RF/porpeller
Белорусские пограничники сбили ударный дрон, принадлежащий Украине, в Гомельской области. Об инциденте, который произошел в конце мая, сообщается в официальном телеграм-канале погранкомитета республики.
"В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата. Впоследствии в небе был обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл республики", – говорится в публикации.
Пограничному наряду пришлось применить штатное вооружение, после чего элемент, который был прикреплен к дрону, взорвался.
Ранее белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный дрон в Брестской области. Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе.
Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечен дальнейший полет беспилотника. Он был оборудован видеокамерой. Полученные с нее записи подтверждают запуск с территории Украины, а также свидетельствуют о том, что дрон, в частности, применялся для съемки средств охраны белорусской границы.
В пограничном комитете страны обратили внимание, что такое происходит не первый раз.
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