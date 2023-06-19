Песков заявил о решимости РФ и Белоруссии противостоять попыткам дестабилизации

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Российской стороне неизвестно о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии, однако Москва и Минск исполнены решимости противостоять попыткам дестабилизации в двух странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал информацию о предполагаемой подготовке государственного переворота для свержения Александра Лукашенко гражданами Белоруссии в Польше. По словам Пескова, у Москвы и Минска очень много врагов.

"Конечно, среди них есть и те, кто не прочь покуситься на стабильность Белоруссии, Российской Федерации. Естественно, и Белоруссия, и мы, и мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам", – подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что отношения Москвы и Варшавы находятся на нулевой, если даже не на отрицательной отметке. По его словам, у России богатая история отношений с польской стороной.

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