12:37Политика
Песков заявил о решимости РФ и Белоруссии противостоять попыткам дестабилизации
Фото: kremlin.ru
Российской стороне неизвестно о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии, однако Москва и Минск исполнены решимости противостоять попыткам дестабилизации в двух странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал информацию о предполагаемой подготовке государственного переворота для свержения Александра Лукашенко гражданами Белоруссии в Польше. По словам Пескова, у Москвы и Минска очень много врагов.
"Конечно, среди них есть и те, кто не прочь покуситься на стабильность Белоруссии, Российской Федерации. Естественно, и Белоруссия, и мы, и мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам", – подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что отношения Москвы и Варшавы находятся на нулевой, если даже не на отрицательной отметке. По его словам, у России богатая история отношений с польской стороной.
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