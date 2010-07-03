Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал переименовать Санкт-Петербург в Петроград. Политик также считает целесообразным сократить число регионов РФ за счет их укрупнения, передает ТАСС.

По словам Жириновского, 85 регионов − это слишком много. Выступая на заседании Госсовета по вопросу о развитии сети автодорог, он предложил объединить регионы и сократить их число до 40 − по пять миллионов жителей в каждом. Так будет "легче управлять", заверил лидер ЛДПР.

Как считает политик, объединение должно коснуться Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. "Три правительства в Москве: федеральное, городское и областное, сплошные чиновники, шлагбаумы", − возмутился Жириновский. Он призвал сделать "одно правительство" и вывести его в Коммунарку.

Помимо этого, лидер ЛДПР заявил, что нужно северную столицу "по-русски назвать − Петроград".

Жириновский пояснил, что тема укрупнения регионов напрямую связана с дорожной тематикой. "Как строить дорогу, если кончается субъект через 100 километров и там другой субъект, другой бюджет", − задал вопрос политик. "Мы почти 100 лет строили хорошие дороги на окраинах, а надо было строить в центре", − отметил он.

Ранее Жириновский предложил забирать автомобиль у виновника пьяного ДТП, если авария обошлась без жертв.