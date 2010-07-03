Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседаний. Такой жест вызван отказом депутатов принять законопроект ЛДПР об упрощении получения гражданства России для иностранных граждан русского происхождения.

19 июня состоялось пленарное заседание по этому вопросу. Госдума отклонила законопроект. В документе было сказано, что получение гражданства РФ иностранцам-выходцам из России стоит упростить, если хотя бы один из его родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности.

"Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают – немцы, Израиль, Венгрия, поляки. Моментально дают гражданство без всяких ограничений... Я в качестве протеста покидаю зал", – заявил Жириновский и покинул зал пленарных заседаний.

В начале заседания он также возмутился, что Госдума долго не может рассмотреть этот законопроект, хотя он был внесен еще в 2016 году.

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.

