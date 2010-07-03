Жириновский дал советы по борьбе с коррупцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал несколько советов, как бороться с коррупцией во власти, передает "Россия 24".

Политик признался, что никто никогда не давал ему взятку, поскольку он не был должностным лицом. "Взятку дают тому, кто принимает решение. Допустим, прием на работу, обычный кадровик. Я никогда никого не принимал на работу, у меня не было таких функций", – сказал он.

По словам Жириновского, взятки появляются там, где идет распределение денег, например, в губернаторском корпусе, в министерствах. Жириновский считает, что искоренить эту практику поможет многопартийность администрации.

"Разные партии настроены злобно, они противостоят друг другу, любой сигнал о взятке с удовольствием вскроют, чтобы долбануть своего конкурента, оппонента", – объяснил он свою позицию.

Также депутат предлагает бороться с взятками с помощью камер в кабинетах чиновников и прослушки их телефонов. Еще один метод – ограничивать сроки полномочий на разных постах и запрещать трудоустраивать родственников в ту же сферу, где трудится чиновник.

Жириновский подчеркнул, как важно грамотно подбирать кадры на высокие руководящие посты и вспомнил про арест экс-министра "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова. "Он мне тогда еще не нравился. Только своим внешним видом и своими манерами", – сказал лидер ЛДПР.

Накануне бывшего министра "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Один из самых влиятельных и богатых людей страны теперь может надолго сесть в тюрьму. Следственный комитет раскрыл детали преступлений, совершенных бывшим политиком. В среду, 27 марта, Басманный суд должен избрать для задержанного меру пресечения.