Жириновский предложил забирать автомобиль у виновника пьяного ДТП

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Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.

Жириновский напомнил, что 14 мая Госдума рассматривает в первом чтении проект закона об усилении ответственности за вождение в пьяном виде. Ответственность повышается до 15 лет тюрьмы, отметил депутат. "Я бы добавил еще конфискацию автомобиля: если без жертв, то давайте конфисковывать автомобиль", − цитирует Жириновского Агентство "Москва".

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет вместо прежних "до четырех лет". В случае гибели человека предлагается ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. В настоящий момент за подобное грозит от двух до семи лет.

На случай, если в ДТП погибли двое и более лиц, подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Сейчас за это можно получить от четырех до девяти лет тюрьмы.

Согласно статистике ГИБДД, только в прошлом году было зафиксировано более 15 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибли 4296 человек, еще более 20 тысяч получили ранения.