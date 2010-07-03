Законопроект об ужесточении наказания за пьяные ДТП будет рассмотрен Госдумой

Законопроект об ужесточении наказания за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии, будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме 17 апреля, передает Агентство "Москва".
Согласно закону, за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет вместо прежних "до 4 лет".
Предлагается ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет в случае гибели человека. В настоящий момент за подобное грозит от 2 до 7 лет.
На случай, если в ДТП погибли двое и более лиц, подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Сейчас за это можно получить от 4 до 9 лет тюрьмы.
Согласно статистике ГИБДД, только в прошлом году было зафиксировано более 15 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибли 4296 человек, еще более 20 тысяч получили ранения.
Ранее сообщалось, что Госдума одобрила во втором чтении усиление наказания за бегство с места ДТП.
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