Госдума одобрила во втором чтении усиление наказания за бегство с места ДТП

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В Госдуме во втором чтении приняли законопроект об ужесточении наказания для скрывшихся с места ДТП водителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В документе говорится, что если водитель скрылся с места ДТП (при этом в аварии никто не погиб), то для него предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или же заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Либо же водителей могут лишить свободы на срок до четырех лет с теми же ограничениями.

Если же в ДТП погибли люди, то скрывшегося с места виновника накажут лишением свободы на срок от двух до семи лет, а если погибло два и более человека – от четырех до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По мнению авторов проекта, виновник обязан оставаться на месте ДТП. Это в интересах всех участников дорожного движения.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы 17 апреля планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП.