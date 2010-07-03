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17:36

Жириновский дал советы по правильному питанию

власть

17:36

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Владимир Жириновский в ходе круглого стола, посвященного здоровому питанию, порекомендовал не есть в ресторанах мясо, сообщает Агентство "Москва".

По мнению парламентария, во всех ресторанах подают мясо больных животных, которое обрабатывается уксусом.

Также Жириновский призвал убрать алкоголь с витрин магазинов "на задний двор", чтобы не искушать покупателей красивыми этикетками.

"Если надо алкоголику, пусть пойдет, возьмет и на кассе рассчитается. Зачем детей тревожить этими этикетками красивыми?" – отметил он.

Жириновский предложил создать в России орган управления, который бы контролировал вопросы питания.

"Нужен обязательно орган управления, который бы жестко следил, как готовят пищу, как ее употребляют и как наказать тех, кто нам мешает иметь здоровое питание", – сказал Жириновский.

Депутат призвал употреблять меньше сахара и соли. По его словам, наступит время, когда в России не останется кондитерских фабрик, потому что "они будут не нужны".

По словам Жириновского, гражданам не следует переедать и употреблять достаточное количество жидкости – 2 литра в день. "Это все очень важно, надо промывать свой организм", – заключил парламентарий.

Ранее Жириновский поделился, что любил читать советские газеты, а больше всего некрологи.

власть

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