Yle: МИД Финляндии вручил ноту российскому послу

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МИД Финляндии вручил ноту российскому послу Павлу Кузнецову из-за подозрений в нарушении воздушных границ российскими самолетами, сообщает aif.ru со ссылкой на Yle.

"Послу сообщили, что Финляндия серьезно относится к предполагаемому территориальному нарушению", – говорится в сообщении МИД.

По данным министерства, два российских самолета 23 мая якобы нарушили границу у побережья города Порвоо на юге Финляндии.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за якобы нарушения Москвой воздушного пространства Эстонии. Инцидент произошел в тот момент, когда эстонские военно-морские силы хотели проверить судно, якобы причастное к перевозке российских энергоресурсов.

Россия направила свой истребитель для оценки ситуации, а потом воздушное судно якобы без разрешения вошло в эстонское воздушное пространство. При этом НАТО в ответ также поднимало свои самолеты.

После произошедшего в Альянсе заявили, что находятся в контакте с Таллином и выясняют обстоятельства инцидента.

