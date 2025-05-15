В НАТО заявили, что Альянс и власти Эстонии изучают инцидент в Балтийском море

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НАТО находится в контакте с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте.

"Мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит", – цитирует его РИА Новости.

Рютте подчеркнул, что страны НАТО активно действуют для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ из-за якобы нарушения Москвой воздушного пространства Эстонии. Это произошло в тот момент, когда военно-морские силы Эстонии захотели проверить судно, якобы причастное к перевозке российских энергоресурсов.

В МИД уточняли, что корабль вошел в исключительную экономическую зону Эстонии, но Россия направила свой истребитель для оценки ситуации, а Альянс в ответ также поднимал свои самолеты.

