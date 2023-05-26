В Германии начали обсуждать использование средств ЦБ РФ для поддержки Украины

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Представители парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге Германии направили правительству страны вопрос, поддерживают ли там изъятие замороженных активов ЦБ РФ для восстановления Украины. Об этом сообщает RT.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина заявила, что в текущей политической обстановке возможен любой вариант развития событий.

"В этом отношении возникает коллизия: с одной стороны, странами Запада вводятся определенные правила – и не важно, законны они или нет. С другой стороны, помимо России, есть и другие страны со своими собственными интересами, в их число входят крупные экономики, с которым нужно сотрудничать, – тот же Китай. А переходить с ними в состояние конфронтации невозможно", – сказала она.

Такое решение может спровоцировать недоверие к европейским странам. Как отметила Еремина, Китай уже сокращает инвестиции за рубеж.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Запад немедленно разморозить российские активы. По словам представителя Кремля, посягательство на активы РФ противоречит как внутренним законодательствам стран, которые это делают, так и нормам международного права.

До этого в СМИ сообщалось, что Лондон готов разморозить российские средства только в том случае, если Москва согласится выплатить Украине компенсацию за причиненный ущерб. Аналогичное заявление делали страны G7.