Британия не разморозит активы РФ до ее согласия на компенсацию Украине – СМИ

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Власти Великобритании готовы разморозить российские активы, если Москва согласиться выплатить Украине компенсацию за причиненный ущерб. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на британских чиновников.

По информации журналистов, в данный момент Лондон обсуждает со своими европейскими партнерами возможность конфискации замороженных средств РФ. Многие политики при этом поддерживают идею полного изъятия российских активов в Британии, чтобы потом передать их Киеву в качестве финансовой помощи.

Однако западные страны в том числе задумываются и о менее жестких мерах, под которыми подразумевается возможность разморозки российских средств. Одним из условий для этого является готовность России выплатить Украине положенную компенсацию.

В издании отмечается, что подобный вариант представляется наименее рискованным с юридической точки зрения.

Ранее сообщалось, что члены Евросоюза нашли в своих банках только 200 из 300 миллиардов евро замороженных средств Центробанка РФ.

До этого стало известно, что лесопромышленный холдинг Segezha Group, находящийся под контролем АФК "Система", продал свою европейскую "дочку" Segezha Packaging, которая объединяла в себе семь заводов производства бумажной упаковки. Цена составила примерно один евро.