Холдинг Segezha Group продал зарубежные активы за один евро

Фото: segezha-group.com

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, находящийся под контролем АФК "Система", продал свою европейскую "дочку" Segezha Packaging, которая объединяла в себе семь заводов производства бумажной упаковки. Цена составила примерно один евро, сообщил президент компании Михаил Шамолин.

"Сделка была совершена примерно за 1 доллар или евро, но с долгом, который на Segezha Packaging остался в районе 100 миллионов евро. Поэтому можно сказать, что бизнес был продан на сумму порядка 100 миллионов евро", – цитирует его РИА Новости.

Шамолин отметил, что компания нашла рынки сбыта на данный объем продукции.

Segezha Packaging включала в себя заводы в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии.

В июле прошлого года Евросоюз запретил импорт российской лесопромышленной продукции в рамках пятого санкционного пакета, напомнил глава компании Segezha Group. Шамолин подчеркнул, что предприятия не могли покупать бумагу на европейском рынке из-за отказа в поставках, так как европейские активы находились у российской компании.

Ранее сообщалось, что американская химическая группа 3M обсуждает продажу своих российских активов научно-производственному холдингу ВМП. Президент ВМП Михаил Вахрушев уже подтвердил факт обсуждения, однако другой информации не предоставил.