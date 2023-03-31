Segezha Group продала все европейские заводы по производству бумаги из-за санкций

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Холдинг Segezha Group, находящийся под контролем АФК "Система", продал европейскую дочернюю компанию Segezha Packaging и подконтрольные ей семь заводов, занимающиеся производством бумажной упаковки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Segezha Group Михаила Шамолина.

Президент компании не назвал сумму сделки, но отметил, что она была рыночной. Семь заводов дочерней компании вошли в состав группы еще в 2014 году. Они производят продукцию в Нидерландах, Италии, Чехии, Турции, Германии, Дании и Румынии.

Шамолин добавил, что мощность всех предприятий Segezha Group составляла около 1,6 миллиарда мешков в год, а в 2022 году было произведено 1,4 миллиарда мешков.

В отчете компании указано, что соглашение о полной продаже Arka Merchants Limited, которая владела 7 компаниями Segezha Packaging, и ее дочерних обществ заключили еще в конце февраля 2023 года. Руководство подчеркнуло, что сделка не должна повлиять на финансовые результаты.

Шамолин отметил, что вклад Segezha Packaging в показатель OIBDA (доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов. – Прим.ред.) всей группы – 5–7 миллионов евро в год, то есть около 1%.

В июле прошлого года Евросоюз запретил импорт российской лесопромышленной продукции в рамках пятого санкционного пакета, напомнил глава компании Segezha Group. Он подчеркнул, что предприятия не могли покупать бумагу на европейском рынке из-за отказа в поставках, так как европейские активы находились у российской компании. Это стало причиной продажи заводов.

"В 2022 году мы проделали огромную работу по перенаправлению продукции с наших традиционных рынков, потому что весь западный контур Segezha Group строился и создавался в расчете на европейский рынок прежде всего", – подчеркнул он.

Шамолин добавил, что продукция начала поставляться на другие рынки, например в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку, Израиль, СНГ и так далее, при этом расходы на транспортировку в 2022 году выросли вдвое.

Ранее сообщалось, что американская химическая группа 3M обсуждает продажу своих российских активов научно-производственному холдингу ВМП. Президент ВМП Михаил Вахрушев уже подтвердил факт обсуждения, однако другой информации не предоставил.

Корпорация ЗМ приостановила деятельность в РФ в мае прошлого года на фоне конфликта на Украине. В сентябре компания решила продать активы в России.



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