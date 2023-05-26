13:15Политика
Песков заявил, что Запад должен немедленно разморозить российские активы
Фото: kremlin.ru
Западные страны должны добровольно вернуть России все ее замороженные средства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя условие Великобритании по данному вопросу.
"Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий", – сказал он.
По словам представителя Кремля, посягательство на активы РФ противоречит как внутренним законодательствам стран, которые это делают, так и нормам международного права.
Ранее газета The Guardian со ссылкой на британских чиновников писала, что Лондон готов разморозить российские средства только в том случае, если Москва согласится выплатить Украине компенсацию за причиненный ущерб. Аналогичное заявление до этого делали страны G7.
Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом
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