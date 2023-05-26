04:22Политика
Япония ввела новые антироссийские санкции
Фото: depositphotos/ruskpp
Япония ввела новые санкции против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японское правительство.
В частности, власти Японии ввели персональные санкции против журналистки Ольги Скабеевой, гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова, командира батальона "Спарта" Артема Жоги, а также некоторых представителей командования ВС России.
Помимо этого, Токио внес в санкционные списки некоторых чиновников и прокуроров из новых регионов России.
Ограничительные меры также запретят предоставление РФ строительных и инженерных услуг.
В рамках нового пакета санкций Япония заморозит активы 24 физических лиц и 78 организаций из России.
Вдобавок к этому японское правительство ввело экспортные ограничения в отношении 80 российских компаний, а также запрет на экспорт некоторых товаров, которые способствуют укреплению промышленной базы РФ. Однако список подобных товаров Токио определит позже.
В санкционный список Японии также попали следующие организации и органы РФ:
- Фонд перспективных исследований;
- Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ;
- всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал";
- научно-производственный комплекс "Технологический центр";
- центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор";
- АО "ЭНИКС";
- научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина;
- ПАО "КАМАЗ";
- центральный научно-исследовательский институт "Буревестник";
- телекоммуникационная компания "МегаФон";
- фонд "Сколково";
- Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех").
Ранее сообщалось, что новый пакет санкционных мер ЕС в отношении России должен быть согласован к саммиту Евросоюза в июне.
Однако высокопоставленный европейский источник рассказал представителям СМИ, что внутри Евросоюза еще не пришли к согласию по поводу новых ограничительных мер.
До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний, которые нарушают санкции против России.
По ее словам, такие компании занимаются доставкой санкционных товаров в Россию напрямую из ЕС через третьи страны.
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