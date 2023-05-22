Новый пакет санкций против России планируют согласовать к саммиту ЕС в июне

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Новый пакет санкционных мер в отношении России должен быть согласован к саммиту Евросоюза в июне, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на Совете глав МИД в Брюсселе.

"Мы все еще его обсуждаем, в особенности в том, что касается технических и юридических моментов. Он вновь будет рассмотрен постоянными представителями в среду на этой неделе. Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее, до конца июня – до саммита ЕС", – передает РИА Новости ее слова.

В свою очередь, высокопоставленный европейский источник рассказал представителям СМИ, что внутри Евросоюза еще не пришли к согласию по поводу новых ограничительных мер. Однако, по его словам, серьезных разногласий нет.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний, которые нарушают введенные в отношении РФ ограничения. Она подчеркнула, что в Брюсселе серьезно настроены на то, чтобы предотвратить обход санкций.

До этого высокопоставленный источник в ЕС отмечал, что Евросоюз не намерен вводить ограничения в отношении атомной энергетики РФ. По его словам, европейские страны намерены решать этот вопрос за счет постепенного снижения зависимости от российского "атома".

