В офисе Зеленского рассказали о призывах Запада уступить часть территорий Украины

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что с Запада поступают сигналы уступить территории.

"Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, такие предложения являются "ударом в спину". Подоляк считает, что не может быть и речи о замораживании конфликта, поскольку любая заморозка – это война, отложенная во времени.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко назвал неконструктивными заявления Зеленского о возвращении к переговорному процессу России и Украины. Он напомнил, что диалог прекратил именно Киев.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, отмечал, что Москва до сих пор ждет от Киева ответов на те предложения, которые были сформулированы некоторое время назад. Он также заявил, что слова Зеленского о готовности встречаться из российских представителей только с Владимиром Путиным являются чистым пиаром.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

