Мать Сапеги рассказала об опасениях в связи с арестом дочери

Фото: facebook.com/sofia.sapega.9

Мать арестованной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги, Анна Дудич, поделилась переживаниями за судьбу дочери. Об этом сообщает RT.

По словам женщины, она уже обратилась в администрацию президента в связи со сложившейся ситуацией.

"Я очень надеюсь, что российское правительство нас не оставит в сложившейся ситуации. А ситуация на самом деле очень серьезная. Я бы не хотела, чтобы моя 23-летняя дочь, её судьба была сломлена", – заявила Дудич.

Мать задержанной заявила, что состояние Сапеги остается нормальным, однако информации о ней почти нет – в том числе потому, что адвокат подписал расписку о неразглашении. Дудич также подтвердила, что семья девушки находится на связи с российским консулом.

Ранее в Белоруссии задержали россиянку Софью Сапегу. После задержания девушка назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики, ей может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о разжигании национальной розни и социальной вражды, совершенной группой лиц.