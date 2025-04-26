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26 апреля, 05:36

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ТАСС: взрывы прогремели в Кировограде и Днепропетровске на Украине

Взрывы произошли в двух городах на Украине – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела прошедшей ночью в Кировограде и Днепропетровске на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях страны.

В ночь на 24 апреля несколько взрывов раздалось в Киеве, а также в Харькове, Николаеве и Павлограде Днепропетровской области.

Президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве массированным ударом России по украинским военным объектам, утверждая, что в нем нет необходимости. Также Трамп призвал Владимира Путина отдать приказ о прекращении ударов и предложил заключить мирную сделку.

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