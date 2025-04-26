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03:12

Политика

Лавров заявил, что РФ не распространяется о ходе переговоров, в отличие от Киева

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российская сторона ведет себя вежливо и не разглашает детали мирных переговоров по Украине, в отличие от украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире CBS News, трансляция велась на YouTube-канале издания.

Министр отметил, что если детали переговоров начинают обсуждаться на публике, то такие переговоры являются несерьезными.

"Если вам нужно узнать мнение о переговорах, обратитесь к Зеленскому. Он с удовольствием говорит с кем угодно через СМИ и излагает свои требования даже к президенту (США Дональду. – Прим. ред.) Трампу", – добавил Лавров.

Ранее Трамп раскритиковал заявление Зеленского газете Wall Street Journal, в котором тот заявил, что Украина не признает Крым российским. Лидер Америки считает, что украинский президент хвастается своим нахождением на первой странице издания.

В свою очередь, администрация США считает, что Владимир Зеленский движется в противоположном от мира направлении. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что терпение Трампа начинает заканчиваться.

Трамп пообещал раскрыть план по урегулированию конфликта на Украине в течение 3 дней

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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